شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف معرفة العرب لدخول المربعانية عن طريق شجر الأثل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس خالد الزعاق ، طريقة العرب في معرفة دخول مربعانية الشتاء من خلال شجرة الأثل .

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو : ” أن العرب القدماء كانون يستخدمون غصن شجرة الأثل لتحديد بداية البرد الفعلي في فصل الشتاء وعندما يكسرون الغصن بسهولة ويجدون فيه مادة شبه ملوحة يقولون إن مربعانية الشتاء قد دخلت” .

ولفت إلى أن العرب كانوا يستخدمون أيضًا السدرة والطلحة واللبان للكشف عن بداية الحر الفعلي في فصل الصيف ، حين تفرز الأشجار مادة تميل للحمرة أو الصفرة .

كما أوضح أن في مربعانية الشتاء يتوقف تدفق الماء في غصون الأشجار ، مما يجعلها ملائمة للاستخدامات المنزلية والبنائية ، مشيراً إلى أن تفاعل السلوك الزراعي والحشري مرتبط بالمناخ ، فهو جوهر حياتنا اليومية .