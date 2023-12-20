شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تركي ال الشيخ يكشف مفاجأة غير متوقعة عن ما سيحدث في موسم الرياض خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن الفعاليات المميزة التي ستشهدها موسم الرياض خلال الـ 10 أيام القادمة، في كشف مثير للإعجاب.
موسم الرياض
في مقطع فيديو، أكد آل الشيخ أن “فود تراك” سينطلق بعد غدٍ، حيث أبرز أهمية هذا الحدث الرياضي الرائع لمحبي الملاكمة. أعلن بفخر مشاركته في أولى الملاكمات في 23 ديسمبر، حيث ستقام 8 مباريات ملاكمة مثيرة.
وأضاف آل الشيخ أن مباراة التنس للنساء ستُقام في 26 ديسمبر، تليها مباراة التنس للرجال في 27 ديسمبر، بمشاركة أبطال العالم في هذه الرياضة المحبوبة. شدد أيضًا على أن حدث السوبر التركي سيقام في 29 ديسمبر.
وفي ختام حديثه، وجه آل الشيخ رسالة للجماهير، معبّرًا عن أمله في أن يستمتعوا بالفعاليات المثيرة التي تنتظرهم في الأيام العشرة القادمة.
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