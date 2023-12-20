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كشف غازي الذيابي المشهور على منصة سناب شات، عن أعلى قيمة لإعلان قد قدمه بعد اكتسابه الشهرة. وخلال مقابلة مع الإعلامي محمد الدريم، تم سؤاله عن أول إعلان قد قدمه، حيث أكد أن قيمته كانت تبلغ 6 آلاف ريال.
غازي الذياب حقق ثروة من هذا الاعلان فقط
وفي تصريح آخر، أفاد الذيابي أن أعلى قيمة لإعلان قدمه بلغت 300 ألف ريال. يظهر من تلك التصريحات تقدمه في عالم الإعلانات بشكل ملحوظ وتطور مستمر في قيمة العروض التي يستقبلها، مما يعكس نجاحه وتأثيره الكبير في عالم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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