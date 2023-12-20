شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن واشنطن تعلن بدء عملياتها العسكرية ضد الحوثيين بمشاركة هذه الدول والكشف عن هدفها الرئيسي والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الثلاثاء عن إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات تُسمى “حارس الازدهار”، بهدف تأمين التجارة في البحر الأحمر. جاء ذلك ردًا على هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية في المنطقة، التي أدت إلى تغيير مسار سفن الشحن.

واشنطن تعلن بدء عملياتها العسكرية ضد الحوثيين

أكد أوستن أن العملية الأمنية تشارك فيها عدة دول من بينها بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، وستتمثل مهمة هذه الدول في تسيير دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لرصد أي تهديدات محتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة التجارة في المنطقة.

تأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود الدولية لمكافحة الأنشطة الإرهابية للحوثيين وضمان سلامة حركة التجارة في البحر الأحمر، الذي يُعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.