شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصر تعلن نهاية أزمة السكر وسعر الكيلو ينخفض 20 جنيه دفعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة

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أخذت الحكومة المصرية إجراءات فورية لحل مشكلة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق خلال الساعات القليلة الماضية. وقد وصل سعر كيلو السكر في بعض المناطق إلى 55 جنيهًا، وبفعل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة، شهدت الأسعار انخفاضًا بشكل كبير، حيث وصل سعر الكيلو إلى حوالي 35 جنيهًا، وهو انخفاض يقدر بنحو 20 جنيهًا عن الأسعار الارتفاعية السابقة.

مصر تعلن نهاية أزمة السكر

تدخلت الحكومة بشكل فعّال من خلال استيراد آلاف الأطنان من السكر وتوفيرها في المنافذ الرسمية بسعر يبلغ 27 جنيهًا لكافة المواطنين، وقد أعلنت وزارة التموين خلال الفترة الماضية صرف كيلو سكر حر على البطاقة التموينية للأسر التي تتألف من أربعة أفراد أو أقل، وصرف 2 كيلو سكر حر لأصحاب البطاقات التي تضم أكثر من أربعة أفراد، وذلك بسعر 27 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأزمة الطوابير وندرة السكر في المحلات، أشار خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر إلى أن هذه الأزمة ستنتهي تمامًا خلال أسبوع، حيث سيتم ضخ مزيد من كميات السكر في نوافذ الدولة الرسمية لتلبية الطلب المتزايد. وأكد بدوي أن طرح كيميائيات جديدة من السكر في منتصف يناير سيساهم في حل المشكلة وعودة أسعار السكر إلى مستوياتها السابقة.