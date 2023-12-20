انت الان تتابع جامعة حفر الباطن توقِّع اتفاقية هيئة تقويم التعليم والتدريب لاعتماد برنامجين أكاديميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وقّعت جامعة حفر الباطن، اليوم الأربعاء اتفاقية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"؛ لاعتماد برنامجين أكاديميين، وذلك امتداداً للاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة لاعتماد 28 برنامجاً أكاديمياً.

ووقّع الاتفاقية من جانب جامعة حفر الباطن، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مبارك بن سعد المطيري، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، بحضور رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، وشملت الاتفاقية اعتماد برنامجين أكاديميين في مرحلة البكالوريوس لتخصص الرياضيات والفيزياء.

يُذكر أن جامعة حفر الباطن من الجامعات التي حصلت على الاعتماد المؤسسي من الهيئة مسبقاً، حيث تعمل الجامعة بالشراكة مع الهيئة للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.