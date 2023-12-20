انت الان تتابع بعد 12 يومًا .. أخضر الصالات تحت 23 يختتم معسكر الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 8:01 مساءً

اختتم المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 23 عامًا، معسكره التدريبي الداخلي الذي أُقيم في مدينة الدمام، واستمر 12 يومًا. ولعب "أخضر الصالات تحت 23 عامًا" الذي يقوده المدرب الوطني عبد الله الشهري، خلال معسكره الداخلي العديد من المباريات الودية، تمكن من خلالها التعرف على مستويات اللاعبين عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة، بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية يومية متنوعة على فترات مختلفة. ويأتي معسكر "أخضر الصالات تحت 23 عامًا"، تمهيدًا واستعدادًا للمشاركة في المنافسات والاستحقاقات القريبة المقبلة في عام 2024.

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