"سيمون مارتشينياك" يقود نهائي كأس العالم للأندية "السعودية 2023".. بين فلومينينسي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 ديسمبر 2023, 8:22 مساءً

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم البولندي "سيمون مارتشينياك"، مهمة إدارة نهائي كأس العالم للأندية بين فلومينينسي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في جدة. وقاد مارتشينياك مواجهة فلومينينسي أمام الأهلي المصري، والتي حسمها الفريق البرازيلي بثنائية نظيفة ليصعد لنهائي مونديال الأندية. صعد مانشستر سيتي الإنجليزي إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ليواجه فلومينينسي البرازيلي؛ بعدما فاز على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثية نظيفة في مباراة نصف النهائي.

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