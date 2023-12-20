تراند اليوم : شاهد: محامي يكشف عن قصة طلاق حدثت بين زوجين بسبب مشهور!

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي هاني الضوي، عن قصة خلاف حدثت بين زوج مع زوجته بسبب شخص مشهور في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال "الضوي" في تصريحات متلفزة، عبر برنامج "الشارع السعودي": "هناك قصص كثيرة، يعني جاني شخص يقول صار فيه خلاف في البيت مع زوجته أنها سمعت أحد المشاهير يذكر أنه يقوم بأكثر من طلعة خارجية لزوجته في السنة وهذا واجب على كل زوج

وأضاف: فطالبته زوجته بالمثل حسب ماسمعته

وتابع: "فأصبحت المسألة أني لازم أقلد هذا، ووقع خلاف بينهما، وأتطلقوا بسبب السوشيال ميديا".