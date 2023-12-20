تراند اليوم : شاهد: محمد الدريم يكشف عن ثروة أحمد البارقي وزوج "سارة الودعاني"

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي محمد الدريم، في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، ثروة كلًا من مشهور السناب "أحمد البارقي"، وأبو سعد، زوج مشهورة سناب "سارة الودعاني".

وقال "الدريم": "إن شاء الله وبإذن الله، الأمور كلها مستتبة، الحين بتصرحوا ولكم الحرية تصرحوا أو لا".

ووجه سؤالًا لـ أحمد البارقي: " ثروتك تتجاوز الـ50 مليون سواء كانت أصول أو كاش"، ليرد عليه الأخير: "الأصول تتجاوز الـ 50 مليون".

كما وجه السؤال لـ أبو سعد، وقال 50 مليون أيضًا.

واختتم "الدريم" وقال: "أحمد البارقي وأبو سعد، الأصول اللي عندهم تتجاوز المئة مليون ريال".