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تراند اليوم : شاهد: محمد الدريم يكشف عن ثروة أحمد البارقي وزوج "سارة الودعاني"

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صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي محمد الدريم، في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، ثروة كلًا من مشهور السناب "أحمد البارقي"، وأبو سعد، زوج مشهورة سناب "سارة الودعاني".

وقال "الدريم": "إن شاء الله وبإذن الله، الأمور كلها مستتبة، الحين بتصرحوا ولكم الحرية تصرحوا أو لا".

ووجه سؤالًا لـ أحمد البارقي: " ثروتك تتجاوز الـ50 مليون سواء كانت أصول أو كاش"، ليرد عليه الأخير: "الأصول تتجاوز الـ 50 مليون".

كما وجه السؤال لـ أبو سعد، وقال 50 مليون أيضًا.

واختتم "الدريم" وقال: "أحمد البارقي وأبو سعد، الأصول اللي عندهم تتجاوز المئة مليون ريال".
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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