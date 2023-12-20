تعاون سعودي فرنسي في الصناعات العسكرية والأبحاث

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وفور وصول وزير الدفاع، أجريت مراسم استقبال رسمية بساحة التشريفات، استُعرض فيها حرس الشرف، وعزف السلام الوطني للبلدين، ثم التقطت الصورة التذكارية.
وعقد وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ورؤية البلدين المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشهد وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية، توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير، بين وزارة الدفاع بالمملكة، ووزارة القوات المسلحة في فرنسا.
وفي ختام الزيارة، دون الأمير خالد بن سلمان كلمة في الكتاب الذهبي لمكتب وزير القوات المسلحة الفرنسية.
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