تعاون سعودي فرنسي في الصناعات العسكرية والأبحاث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بمقر المتحف الوطني العسكري الفرنسي (ليزانفاليد) بالعاصمة الفرنسية باريس، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا التي جاءت بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

وفور وصول وزير الدفاع، أجريت مراسم استقبال رسمية بساحة التشريفات، استُعرض فيها حرس الشرف، وعزف السلام الوطني للبلدين، ثم التقطت الصورة التذكارية.

وعقد وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ورؤية البلدين المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية، توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير، بين وزارة الدفاع بالمملكة، ووزارة القوات المسلحة في فرنسا.

وفي ختام الزيارة، دون الأمير خالد بن سلمان كلمة في الكتاب الذهبي لمكتب وزير القوات المسلحة الفرنسية.