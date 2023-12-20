تعزيز التعاون في الأنشطة الفضائية بين المملكة ومصر

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وتهدف المذكرة إلى توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات والتقنيات، إضافة إلى تنمية تعاونهما في مجالي البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة، بما يعزز مكتسباتهما، وينمي تعاونهما في مجالات الفضاء وتقنياته.
وقع المذكرة عن وكالة الفضاء السعودية الرئيس التنفيذي الدكتور محمد التميمي، وعن الوكالة المصرية الرئيس التنفيذي الدكتور شريف صدقي.
وتسعى وكالة الفضاء السعودية، عبر هذه المذكرة، إلى تعزيز الشراكات الدولية لتوطين التقنيات والصناعات، واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة، بما يحقق مستهدفات الوكالة لتطوير قطاع الفضاء وتقنياته.
أهداف مذكرة التفاهم
- توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية.
- التعاون في المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للفضاء.
- تسهيل تبادل المعلومات والتقنيات.
- تنمية تعاونهما في مجالي البحث والتطوير.
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