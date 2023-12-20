شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقال الملك سلمان في برقية: «نهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الغالي الأخ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - مؤكدين وقوف المملكة مع دولة الكويت الشقيقة، وسائلين الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى دولة الكويت الشقيقة نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات شعبها في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل معكم لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين».

من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقال ولي العهد في برقية: «أهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله وتغمده بواسع مغفرته - مؤكدا ما يربط البلدين الشقيقين من أواصر راسخة ومصير واحد مشترك، وسائلا الله أن يجعل التوفيق حليفكم، وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة. وإنني على ثقة أن الجهود التي ستبذلونها ستؤتي ثمارها بالنفع والخير لدولة الكويت وشعبها الشقيق».