شكرا لقرائتكم خبر 32 ألف ساعة تطوعية خلال 2023 بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة نحو 32 ألف ساعة تطوعية خلال 2023 وبنسبة رضا تجاوزت 98%.

وأوضح المتحدث الرسمي أسامة الزيتوني أن الأمانة أتاحت أخيرا العديد من الفرص التطوعية للمشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية والوطنية، وعقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، مع مراعاة ملائمة تلك الفرص لمختلف الأعمار من المتخصصين والطلاب والمتقاعدين، وجميع أطياف المجتمع الذين يملكون الوقت والخبرة ولديهم الرغبة في التطوع، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الشباب وشابات الوطن.

ونوه أن الأمانة نفذت أخيرا ‏مبادرة تطوعية في جبل النور، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع شهدت تنظيف منطقة جبل النور وغار حراء، وبمشاركة الأهالي و50 متطوعا ومتطوعة، وتهدف إلى حمل رسالة بيئية للمجتمع بعدم الاستهتار في رمي «المخلفات» و«المبعثرات» والمحافظة على نظافة الأماكن المقدسة، كما سجلت الأمانة ارتفاعا كبيرا في معدلات التطوع في مكة المكرمة وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية التي نفذتها الأمانة خلال العام الحالي 2023 نحو 32.515.5 ساعة تطوعية، استفاد منها نحو 9055 متطوعا ومتطوعة، وذلك من خلال 374 فرصة تطوعية طرحتها الأمانة، وبنسبة رضا تجاوزت 98%.

أبرز الفرص التطوعية: