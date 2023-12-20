ضبط مشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

من جهة أخرى ضبطت شرطة محافظة القنفذة بمنطقة مكة، مقيمين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.