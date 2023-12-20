مبادرة لصناعة قادة التطوع على مستوى الأيتام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» إطلاق مبادرة «مُعِين» بنسختها الثالثة لتشمل صناعة قادة التطوع على مستوى أيتام المملكة، وكذلك مسابقة تنافسية داخلية في التطوع لتحفيز العمل بين إدارات وفروع الجمعية.

ونظمت الجمعية حفل التطوع السنوي 2023، وذلك بقاعة مكارم في فندق ماريوت الرياض، بحضور المشاركين في أعمال تطوعية مع الجمعية من أفراد وجهات، والمدعوين ووسائل الإعلام ومنسوبي وكشافة إنسان.

وأوضح مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض محمد المحارب أن الجمعية تهدف إلى تكريم المتطوعين في المجال الاحترافي والمهاري والعام، ممن قدموا أعمالا تطوعية متميزة خلال عام 2023م، مشيرا إلى أن جهود جمعية إنسان في المجال التطوعي تأتي انطلاقا من اهتمامها بقيم التطوع بوصفه أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ولدوره في التنمية الوطنية وأثره على الفرد والمجتمع، وسعيا منها لتحقيق مستهدفات التطوع والإسهام بتحقيق رؤية 2030 التي دعت للوصول إلى مليون متطوع.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى خلال العام المقبل 2024 لتحقيق مجموعة من المستهدفات في مجال التطوع من ضمنها مشاركة كشافة إنسان «البنين والبنات» في تطوع حج العام 2024 بمعدل 50 مستفيدا ومستفيدة، وإطلاق مبادرة «مُعِين» بنسختها الثالثة لتشمل صناعة قادة التطوع على مستوى أيتام المملكة، وكذلك إطلاق مسابقة تنافسية داخلية في التطوع لتحفيز العمل بين إدارات وفروع الجمعية.

خطوات العام المقبل: