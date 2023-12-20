رفع مستوى الوعي بأهمية الترقيم الالكتروني للماشية

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وتسعى الحملة إلى إبراز أهمية مشروع ترقيم قطاع المواشي في المملكة، وتشجيع الملاك على طلب خدمات الترقيم عبر منصة «نما» الالكتروني التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ للاستفادة من الدعم المخصص والخدمات اللوجستية المقدمة من الوزارة.
وتهدف الحملة التي تستمر لمدة (7) أيام، إلى دعوة ملاك المواشي من الأبقار والأغنام والإبل والماعز إلى طلب ترقيم ماشيتيهم؛ للمساهمة في حوكمة القطاع، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لقطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافة إلى تسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، والمساهمة في تثقيف الملاك بالخدمات المقدمة، ورفع وعي أصحاب المواشي بالأنواع الجيدة للمواشي والأكثر إنتاجا.
ويستهدف الترقيم الالكتروني للماشية والإبل حصر أعداد الماشية والإبل المتواجدة بالمملكة، بغية التحكم والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة، والحد من انتشار الإبل السائبة، والمحافظة على الإمداد الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتنظيم وتسهيل دخول وخروج الماشية والإبل عبر المنافذ الحدودية.
أهداف الترقيم الالكتروني:
- حصر أعداد الماشية والإبل الموجودة بالمملكة.
- التحكم والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية.
- الحد من انتشار الإبل السائبة.
- المحافظة على الإمداد الغذائي.
- رفع كفاءة الإنتاج.
- تنظيم وتسهيل دخول وخروج الماشية والإبل.
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