وزارة الحج والعمرة تحتفل بجائزة الارتباط الوظيفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة الحج والعمرة بمقرها في مكة المكرمة احتفالية بمناسبة تحقيقها «المركز الأول» في مؤشر الارتباط الوظيفي للوزارات، حسب تقييم وزارة الموارد البشرية للعام 2022، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور ومشاركة قيادات الوزارة، وذلك تقديرا للجهود والإسهامات المستمرة في رفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة رحلة ضيوف الرحمن. وحققت الوزارة المركز الأول لفئة الوزارات بنسبة 83.20% في تطوير برامج وممارسات الموارد البشرية، ومواءمتها مع استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يشار إلى أن برنامج الارتباط الوظيفي يهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تعزيز وإيجاد بيئة عمل محفزة، والإسهام في رفع أداء موظفي القطاع العام على المستويين الفردي والمؤسسي، بجانب رفع مستوى التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية بفئاتها الثلاث، من أجل الوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطا وتعاونا.

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