شكرا لقرائتكم خبر خطبة الجمعة بالمساجد عن خطر تناقل الإشاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعميما لكافة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة غدا لتنبيه الناس عن خطر تناقل الإشاعات وضرورة نبذها والتحذير من الاستماع لها، وبيان ضررها السيئ على الفرد والمجتمع، وكذلك التحذير من أن يتحدث المسلم بكل ما يسمع دون أن يتثبت، وذلك امتثالا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «بحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ» رواه مسلم.

كما تضمن التعميم توجيه الخطباء بالاستدلال بالنصوص والآثار الشرعية المحذرة من نشر الإشاعات وتلقيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة.

من جهة أخرى عرضت الوزارة لزوار معرض «جسور»، صورا لعدد من المساجد التاريخية، في ركن خاص بالمعرض الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ويقام بمؤسسة مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء.

ومن المساجد التاريخية التي جذبت الزوار مسجد «السجدة»، ومسجد «القبلتين»، ومسجد «بني أْنَيف»، ومسجد بني حارثة «المُسْتراح»، ومسجد «نمرة»، ومسجد «الإجابة»، ومسجد «الفتح»، ومسجد الغمامة «المصلى»، ومسجد «الدرع».