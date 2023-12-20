خطبة الجمعة بالمساجد عن خطر تناقل الإشاعات

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كما تضمن التعميم توجيه الخطباء بالاستدلال بالنصوص والآثار الشرعية المحذرة من نشر الإشاعات وتلقيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة.
من جهة أخرى عرضت الوزارة لزوار معرض «جسور»، صورا لعدد من المساجد التاريخية، في ركن خاص بالمعرض الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ويقام بمؤسسة مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء.
ومن المساجد التاريخية التي جذبت الزوار مسجد «السجدة»، ومسجد «القبلتين»، ومسجد «بني أْنَيف»، ومسجد بني حارثة «المُسْتراح»، ومسجد «نمرة»، ومسجد «الإجابة»، ومسجد «الفتح»، ومسجد الغمامة «المصلى»، ومسجد «الدرع».
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