شكرا لقرائتكم خبر 50 عينة يوميا للتأكد من سلامة ماء زمزم بالحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفحص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 80 عينة يوميا، تؤخذ من داحل المسجد الحرام، للتأكد من جودة الهواء، ونظافة الأسطح، وسلامة ماء زمزم، والتمور والأغذية التي توزع على القاصدين والزوار، للمحافظة على سلامتهم، وتوفير بيئة صحية آمنة، حيث يتم أخذ العينات وعمل الفحوصات المخبرية (الكيمياء التحليلية، والأحياء الدقيقة، والفيزيائية)، داخل مختبر الأوبئة بالمسجد الحرام، ويتم تحليل 50 عينة من ماء زمزم، و20 عينة للتمور والمواد الغذائية، و10 عينات للأسطح، إضافة إلى التحقق من جودة الهواء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالمسجد الحرام حسن السويهري، أن المختبر يعتمد على 3 أنواع تحليلية لتحقيق أعلى معايير الجودة، ويتم مراقبة ماء زمزم وجودة التمور والأغذية التي توزع في المسجد الحرام، وأعمال تنظيف وتعقيم السجاد، وفاعلية مواد النظافة والمطهرات المستخدمة في تنظيف الأسطح والأرضيات، مبينا أنه يتم أخذ مسحات من السجاد وأسطح المشربيات والسلالم الكهربائية ودواليب وأرفف المصاحف والحواجز البلاستيكية، والأبواب وغيرها من الأسطح، وعينات من جميع مصادر مياه زمزم (المشربيات ونقاط التعبئة والخزانات ومحطات تبريد زمزم).

وأفاد بأن الفحص الميكروبي يتم باستخدام جهاز قياس نسبة التلوث (المسح الفوري)، وبأن المختبر يحقق من خلال أعماله، وبجانب ما يقدم من خدمات وبرامج دينية داخل المسجد الحرام.

العينات اليومية