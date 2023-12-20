30% من الطلاب في المملكة مصابون بارتفاع ضغط الدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت دراسات حديثة إصابة 4 ملايين بضغط الدم في المملكة، 50% منهم لا يعلمون بالإصابة، فيما قدرت دراسة مسحية أن 30% من الطلاب مصابون بضغط الدم، وفق ما كشفه المؤتمر السعودي العالمي الأول في المملكة والشرق الأوسط لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال بالخبر أمس والذي أعلن فيه عن استراتيجية لمكافحة المرض وبرتوكولات علاجية لمرضى ضغط الدم من الأطفال للحد من الارتفاع المخيف في نسب المرضى.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم (شمس) الدكتور صالح الشرفاء، أن الاستراتيجية تشمل القياسات الصحيحة وتحليل المعلومات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث الطبي والاستخدام الأمثل للأجهزة والأدوية الطبية وكيفية متابعة المرضى، والتوعية لدى الأطباء والعامليين والممارسين الصحيين ووضع استراتيجيات للجمهور، وكذلك استراتيجية للتعامل مع مرضى ضغط الدم وكيفية منع حدوثه.

وأكد الشرفاء أنهم في الجمعية يعملون على خطط مع المدراس وحملات طوال العام ومنها ما سيعلن عنه قريبا بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لتوعية الأطفال وتنشئتهم أطفالا أصحاء لمنع المرض مستقبلا.

وأوضح أمين عام الاتحاد العالمي لارتفاع ضغط الدم، استشاري طب الأسرة وارتفاع ضغط الدم الدكتور بدر المصطفى، أن هذا الملتقى يهدف للتنبيه ودق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع نسبة الإصابة.

وأفاد بأن استخدام الذكاء الاصطناعي سوف يساعد في تخفيض أعداد الإصابات من خلال الدراسات التي تجرى كل خمس سنوات منها على مستوى البحوث، ومستوى اكتشاف الحالات، والعلاج، والتطبيقات، وإدخال الذكاء الاصطناعي في الملفات الالكترونية، والقياسات عبر الأجهزة المرتبط بالأجهزة الذكية سواء المحمولة أو التي على شكل ساعات المرتبطة بالمستشفيات وبالمريض وتعطي تنبيهات بارتفاع ضغط الدم لدى المريض.

وبينت أمين عام الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم الدكتورة نوال بصري، أن المملكة تحتل مراكز متقدمة، مرجعة ذلك الارتفاع في أعداد المرضى لأسباب وراثية وأخرى مرضية منها أمراض القلب والأوعية الدموية والقصور الكلوي المزمن والالتهاب في الكلى، مطالبة بتكثيف الجهود للتحكم بالمرض في ظل هذه الإحصائيات.

من نتائج الدراسات المسحية:

%30 من الطلاب مصابون بضغط الدم على مستوى المملكة.

%23 نسبة المصابين البالغين ونصفهم لا يعرف أنه مصاب.

%3.7 من الأطفال مصاب بارتفاع ضغط الدم.

%20 من المصابين يأخذون العلاج.

%97 من الدراسات العالمية وجدت اقتران الإصابة لدى الأطفال بالبدانة.

نسبة الإصابة عالميا 15-25 % عند البالغين.

%65 عند المسنين.

%5 عند الأطفال وترتفع لدى البدناء.

أبرز أسباب الإصابة: