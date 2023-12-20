شكرا لقرائتكم خبر فنانة سعودية تتألق بعمل ثقافي يجسد طبيعة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الشراكات مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا قدمت الفنانة السعودية منال الضويان، أعمالا فنية تنقل من خلالها تفاصيل المجتمع المحلي لمحافظة العلا وبيئتها المتنوعة، حملت عنوان «واحة القصص» وستعرض في 2026 بوادي الفن.

وتتمثل الأعمال الفنية في منازل المشاركين وأحيائهم وذكرياتهم وتاريخ عائلاتهم إلى البيئة النباتية والبيئة الحيوانية وعادات الطهي والتعبيرات الإبداعية المجردة، ويأتي كل عمل فني ليكون مرآة لحياة سكان العلا وثقافاتهم وهوياتهم.

وأوضحت الضويان أن مشاركتها في هذا المشروع تعد مكتبة من القصص، تضم أرشيفا من الروايات والهويات التي نقشتها حضارات عدة في صخورها لقرون عدة، كما تحكي انطباعات سكان العلا المعاصرين لسرد رواياتهم في وادي الفن.

من جانبها بينت المديرة التنفيذية للفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا نورا الدبل، أن أعمال الضويان، التي تربطها علاقة طويلة مع العلا، تبحر في موضوعات التحول الثقافي والاجتماعي والسرديات الجماعية والتقاليد الحرفية والطبيعة، وانعكس ذلك على عملها الفني القائم حتى الآن في معرض صحراء X العلا لعام 2020 ومشروعها الجديد في وادي الفن، وتعمل عليه منذ سنوات، وسينتج على مساحة 65 كلم2.

وتقدم الفنانة منال فنا يتنوع في وسائطه ما بين التصوير الفوتوغرافي والأعمال التركيبية والنحت، والصوت.

«وادي الفن» بالعلا: