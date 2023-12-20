شكرا لقرائتكم خبر «أنا عربية» يجمع أشهر مصممات الموضة للاحتفاء بالهوية والأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتجه الأنظار إلى هذا الحدث الذي يعد منصة تعكس ازدهار وثراء عالم الموضة العربي والسعودي، يشارك فيها 275 مصممة ومصمما من العالم العربي يشكلون أكبر تجمع للمتخصصين والهواة في عالم الموضة في الشرق الأوسط، ويقدمون فيه مزيجا من الفنون والأزياء العربية التقليدية والمبتكرة، مما جعل المعرض قوة جذب كبيرة للزوار والمتخصصين لتبادل التجارب والخبرات ومشاهدة المستحدث في مجال الأزياء والموضة.
واستطاع المعرض أن يعكس هوية المملكة تحديدا من خلال تقديم الضيافة السعودية والبخور في قسم الاستقبال، وارتداء المنظمين داخل المعرض الزي السعودي الرسمي.
ويعد معرض «أنا عربية» أهم الأحداث المحلية التي تجمع بين الأناقة والفن والإبداع في موسم الرياض 2023، وهو متخصص في أصول الموضة والأزياء، ويندرج ضمن الفعاليات ذات الجماهيرية العالية التي ينظمها الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر «أنا عربية» يجمع أشهر مصممات الموضة للاحتفاء بالهوية والأزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.