شكرا لقرائتكم خبر «أنا عربية» يجمع أشهر مصممات الموضة للاحتفاء بالهوية والأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتألق معرض الموضة والأزياء «أنا عربية» المقام في «واجهة روشن» ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، من خلال الاحتفاء بالهوية العربية في التصاميم والأزياء وإبراز دور ومكانة المرأة العربية في مجالات الفنون والإبداع، واستضافة التصاميم الحصرية لأشهر المصممات من المملكة والعالم العربي، ومنح فرصة للناشئات للتعبير عن هويتهن من خلال المجموعات التي يقدمنها.

وتتجه الأنظار إلى هذا الحدث الذي يعد منصة تعكس ازدهار وثراء عالم الموضة العربي والسعودي، يشارك فيها 275 مصممة ومصمما من العالم العربي يشكلون أكبر تجمع للمتخصصين والهواة في عالم الموضة في الشرق الأوسط، ويقدمون فيه مزيجا من الفنون والأزياء العربية التقليدية والمبتكرة، مما جعل المعرض قوة جذب كبيرة للزوار والمتخصصين لتبادل التجارب والخبرات ومشاهدة المستحدث في مجال الأزياء والموضة.

واستطاع المعرض أن يعكس هوية المملكة تحديدا من خلال تقديم الضيافة السعودية والبخور في قسم الاستقبال، وارتداء المنظمين داخل المعرض الزي السعودي الرسمي.

ويعد معرض «أنا عربية» أهم الأحداث المحلية التي تجمع بين الأناقة والفن والإبداع في موسم الرياض 2023، وهو متخصص في أصول الموضة والأزياء، ويندرج ضمن الفعاليات ذات الجماهيرية العالية التي ينظمها الموسم.