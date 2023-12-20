الجمعة بداية فصل الشتاء فلكيا في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحدث الانقلاب الشتوي غدا عند الساعة 06:28 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي، وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الذي يستمر 89 يوما والانقلاب الصيفي في النصف الجنوبي. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن الانقلاب الشتوي يحدث يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

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