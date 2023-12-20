شكرا لقرائتكم خبر معرض لخريجات صناعة الأفلام بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس معرض «إطار2023»، الذي يهدف إلى عرض مشاريع الدفعة الأولى لبرنامج صناعة الأفلام والرسوم المتحركة من قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، وذلك في مقر الكلية.

ويستعرض المعرض الذي تستمر فعالياته يومين، 8 أفلام قصيرة لـ27 خريجة، تعتمد على أسلوب الرسوم المتحركة، وتتنوع في أفكارها، كما يتيح المعرض للزوار التعرف على مراحل الإنتاج الثلاث التي مرت بها الطالبة لإعداد المشروع، وهي: مرحلة ما قبل الإنتاج، ومرحلة الإنتاج، ومرحلة ما بعد الإنتاج.

بدءا من البحث وكتابة القصة، ورسم اللوح القصصية، وتصميم الشخصيات، وتصميم الخلفيات وتلوينها وإخراجها بصريا، ثم تحريك شخصيات القصة، وانتهاء بإضافة المؤثرات الصوتية والبصرية.