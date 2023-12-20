معرض لخريجات صناعة الأفلام بجامعة الأميرة نورة

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ويستعرض المعرض الذي تستمر فعالياته يومين، 8 أفلام قصيرة لـ27 خريجة، تعتمد على أسلوب الرسوم المتحركة، وتتنوع في أفكارها، كما يتيح المعرض للزوار التعرف على مراحل الإنتاج الثلاث التي مرت بها الطالبة لإعداد المشروع، وهي: مرحلة ما قبل الإنتاج، ومرحلة الإنتاج، ومرحلة ما بعد الإنتاج.
بدءا من البحث وكتابة القصة، ورسم اللوح القصصية، وتصميم الشخصيات، وتصميم الخلفيات وتلوينها وإخراجها بصريا، ثم تحريك شخصيات القصة، وانتهاء بإضافة المؤثرات الصوتية والبصرية.
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