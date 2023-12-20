مسابقة لإطلاق الإبداع الثقافي والفني للطلاب

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وتركز النسخة الثانية من المسابقة على جذب فئة المبدعين من الطلاب والطالبات؛ لتحقيق مستهدفات طموحة تتيح للطلبة فرصة الانضمام إلى معسكرات تدريبية، ودورات تطويرية في مختلف المجالات على مستوى جميع مدارس التعليم العام، وطلاب التربية الخاصة.
وتكرم الوزارتان عددا من الفائزين عبر تقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للفائزين؛ تقديرا لإبداعهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية، بحيث يحصل الفائزون في كل مسار من مسارات المسابقة ومن كل مرحلة دراسية على 100 ألف ريال للمركز الأول، و75 ألف ريال للمركز الثاني، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 50 ألف ريال.
ورفعت وزارتا الثقافة والتعليم عدد مسارات «مسابقة المهارات الثقافية» في نسختها الثانية إلى عشرة مسارات في المجالات الثقافية، وزادت قيمة جوائزها لتصل إلى 9 ملايين ريال.
أهداف المسابقة:
- اكتشاف وتطوير المهارات في المجالات الثقافية والفنية.
- توجيه أعمالهم للمحافظة على إرث المملكة الثقافي.
- رفع مستوى الوعي به.
- توجيه شغفهم إلى ممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية.
- تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلبة.
- تمكينهم من الأدوات الملائمة لإنتاج مخرجات ثقافية.
- الرسم الخط العربي.
- الأفلام والتصوير.
- العزف والغناء.
- القصة القصيرة.
- المانجا.
- الشعر والمسرح.
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