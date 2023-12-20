جولات في 9 مناطق للتعرف على تنوع فنون الطهي

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وتناول اللقاء تجارب الطهي السياحية التي تخدم كل الشرائح المجتمعية، مستعرضا تجربة الطهي في منطقة الرياض كالشواء في الصحراء، وكذلك بالنسبة للمأكولات البحرية على شواطئ مدينة جدة، والحنيذ على مرتفعات منطقة عسير، إلى جانب توابل وعجوة المدينة المنورة في رحاب مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسليق الطائفي وتجربة المخيمات السياحية في مدينة الورد.
كما تهيئ منطقة نجران المشهورة بقلاعها وقصورها الأثرية التاريخية الفرصةَ للزائر بأن يتمتع بتناول الأطباق اللذيذة مع أحد أحفاد ملاك القلاع وهو يروي قصص بنائها وتاريخها، فيما تحتضن مزارع القهوة في جازان الزوار لتعريفهم بطرق زراعة البن وقطفه مع أبرز المأكولات الجازانية، فيما تمنح منطقة العلا الفرصة للزائر أن يقطف التمر ويتذوق أنواعه ويتناول الطعام بين أشجار النخيل، في حين تعرض منطقة الأحساء العريقة طبق الأرز الحساوي بين واحات النخيل التي تشتهر بها.
9 مناطق للجولة:
- الرياض
- جدة
- عسير
- المدينة المنورة
- الطائف
- جازان
- نجران
- العلا
- الأحساء
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