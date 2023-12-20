شكرا لقرائتكم خبر الفيلم البوليوودي «دنكي» يبدأ عروضه بدور السينما المحلية والدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأفلام عن انطلاق عروض الفيلم البوليوودي «دنكي» في دور العرض السينمائية في المملكة وحول العالم اليوم، والذي صورت مشاهده في مناطق متنوعة داخل المملكة تزخر بتنوع جغرافي فريد من نوعه، وذلك بدعم من هيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي الفيلم من إخراج مخرج بوليوود السينمائي الفائز بعدد من الجوائز السينمائية الوطنية راجكومار هيراني، ومثل دور البطولة الممثل العالمي الهندي شاروخان.

وشارك في إنتاج الفيلم 15 فنيا سعوديا من تخصصات سينمائية عدة، وصورت مشاهد من الفيلم البوليوودي في مواقع عدة بمدن سعودية مختلفة، من بينها جدة وتبوك ومدينة المستقبل «نيوم»، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لهيئة الأفلام؛ لتجعل من المملكة وجهة سينمائية على المستوى الإقليمي والعالمي، ولتطوير البنى التحتية للإنتاج والتصوير، ورفع القدرة التنافسية للمملكة في هذا المجال الخلاق.

واستغرق تصوير الفيلم 13 يوما، واختيرت مدن التصوير لارتباطها الوثيق بمشاهد الفيلم، ولتحقيق أفضل مخرج سينمائي عالمي تتداخل فيه طبيعة كل مدينة سعودية مع قصة الفيلم وأحداثه، مما يسهم في إبراز تنوع المواقع بكل مدينة، والإمكانات المقدمة لتسهيل مراحل العمل للمنتجين وصناع الأفلام في إنتاجاتهم السينمائية النوعية.