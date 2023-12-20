شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مدينة جيشي بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في مدينة جيشي بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه ".

رسالة ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال.

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في مدينة جيشي بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه ".