شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دلعي جوزك وابهريه .. استخدمي زيت الزيتون على الريق وشوفي النتيجة من أول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحتوي زيت الزيتون على الكثير من الفوائد لجسم الإنسان ، ولكن ما هي فوائد شرب زيت الزيتون على الريق؟

1-يساعد تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا، في تحسين صحة الإنسان وذلك لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة والعناصرالغذائية المهمة مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة.

2- يساعد زيت الزيتون في تليين المعدة والتخلص من الإمساك، وذلك عن طريق تناول ملعقة واحدة على الريق مع ملعقة من عصير الليمون لزيادة تسريع عملية الهضم.

3-يفيد تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق في القضاء على قرحة والتهاب المعدة، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي بما فيذلك التخلص من الغازات والانتفاخ.

4- يساهم بفعالية في حماية الكبد لمرضى فيروس سي، يمكن تناول كوب من عصير الجريب فروت مع ملعقة من زيت الزيتون صباحا حيثيعمل على الحد من قدرة فيروس سي على الانتقال إلى الخلايا السليمة وتدميرها.

6- تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا، يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول الضار في الدم والدهون الثلاثية.

كانت هذه تفاصيل خبر دلعي جوزك وابهريه .. استخدمي زيت الزيتون على الريق وشوفي النتيجة من أول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.