أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان. تفاصيل الجريمة: الجاني: إسحاق علي أحمد بدوي – يمني الجنسية

المجني عليها: مريم أحمد عكران عراج – يمنية الجنسية

الجريمة: قتل المجني عليها بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها الإجراءات القانونية: تم القبض على الجاني

تم التحقيق معه ووجهت إليه تهمة القتل

تمت إحالته إلى المحكمة المختصة

صدر حكم بقتله قصاصًا

تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم تنفيذ الحكم: تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني إسحاق علي أحمد بدوي يوم الأربعاء 7 / 6 / 1445هـ الموافق 20 / 12 / 2023م بمنطقة جازان. رسالة وزارة الداخلية: تؤكد وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

تحذر وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وزارة الداخلية تدعو الجميع إلى الالتزام بالقانون ونبذ العنف.

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