عايض القرني يرقد على السرير الأبيض

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محمد بن مسعود - الدمام - يرقد في مركز الأمير سلطان للقلب بمستشفى القوات المسلحة بالرياض، الشيخ عايض بن سعد القرني، أحد أعيان محافظة بلقرن، بعد إجراء عملية ناجحة له.

"الخليج 365"، تتمنى له الشفاء العاجل، سائلين الله أن يُلبسه ثوب الصحة والعافية.

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