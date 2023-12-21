لاعب الاتحاد "الشنقيطي" يغادر اليوم إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية

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محمد بن مسعود - الدمام - تقرَّر أن يغادر لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مهند الشنقيطي إلى فنلندا اليوم الخميس؛ لإجراء عملية جراحية على موضع إصابته، وفق ما أعلن النادي الجداوي عبر منصة "x".

وكان الشنقيطي قد تعرَّض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الأهلي المصري في المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023".

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