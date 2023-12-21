تراند اليوم : بالفيديو.. "محام" يكشف عن عقوبة "الرتويت" ونشر الشائعات

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي هاني الضوي، عن عقوبة نشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

انتشار الشائعات وأضاف "الضوي" في تصريحات متلفزة، عبر برنامج "الشارع السعودي"، أن سبب انتشار الشائعات هو ظهور وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي سهلت انتشارها بشكل ملحوظ.

وأضاف: "صرنا نسمع خصوصًا في بعض الأشياء التي تنشر على المؤسسات الحكومية بعض الأخبار تتداول بشكل غير صحيح تحت إطار الشائعات".

العقوبة وأوضح: "العقوبة فيها الحقيقة ما هي سهلة وليست بسيطة والكثير من المشاهير تلقوا عقوبات بسبب نشر الشائعات".

وأردف المحامي: "المسألة الثانية التي لا يعرفها الكثير من الناس أن إعادة نشر التغريدة للشائعات أنت مُحاسب عليها".

واختتم: "من عنده حساب وقام بإعادة نشر التغريدة تتضمن شائعة سيتم مساءلته، لأنه ساعد في نشرها، والعقوبة المقدرة النظامية هي غرامة مالية والأمر فيها مشدد خصوصًا إذا تكرر الأمر".