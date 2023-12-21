تراند اليوم : بيان إلحاقي من الصحة بشأن خطورة المتحور الجديد JN.1 لفيروس كورونا

صحيفة الخليج 365: كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية"، في بيان إلحاقي ، اليوم الأربعاء، حقيقة ما تم تدوله بشأن وجود مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن متحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19.

وأضافت أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.

وناشدت الهيئة الجميع بتلقي المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد كشفت في بيان رسمي لها، عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا، يحمل أسم JN.1.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد، على أنه متحور منفصل ناتج عن سلالة BA.2.86.