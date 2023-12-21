بيان إلحاقي للصحة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا في المملكة

أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” بيانًا إلحاقيًا اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن وجود مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.

أكدت الهيئة في بيانها أن متحور JN.1 هو أحد المتحورات الفرعية لفيروس كوفيد19، وليس وباءً جديدًا. وأضافت أن فاعلية لقاحات كوفيد19 المطوره لا تزال قائمة ضد هذا المتحور، ولا يوجد ما يستدعي القلق أو الحاجة إلى تطبيق إجراءات مشددة. وناشدت الهيئة الجميع بضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أصدرت بيانًا رسميًا لها، كشفت فيه عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم JN.1. صنفت المنظمة المتحور الجديد على أنه متحور منفصل ناتج عن سلالة BA.2.86. وأشارت المنظمة إلى أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة في بعض البلدان، لكنها لم تصنفه بعد على أنه “مثير للقلق”.

نصائح للوقاية من متحور JN.1:

احصل على لقاحات كوفيد19 والجرعات المعززة

ارتدِ الكمامة في الأماكن العامة المزدحمة

اغسل يديك بشكل متكرر

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى

المصادر الرسمية للحصول على المعلومات حول فيروس كورونا:

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