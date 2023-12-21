شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار عاجل في مصر حول الغاء الزيت من بطاقة التموين في 2024 والان مع التفاصيل الكاملة
في تصريح لمستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، تم الرد بوضوح على التساؤلات المتعلقة بإلغاء زيت التموين، أكد المستشار أنه لا يوجد أي نية لإلغاء زيت التموين وأنه سيستمر في التوفر للمستفيدين كالمعتاد.
الغاء الزيت من بطاقة التموين
وأضاف أن هذه الشائعات التي تم تداولها تأتي ضمن سياق مناولة الأمور وتفسيرها بشكل غير دقيق، مما أدى إلى حالة من الجدل والقلق بين المستفيدين، كما يؤكد المستشار أن الحكومة ملتزمة بتوفير جميع المواد الأساسية والضرورية للمواطنين، بما في ذلك زيت التموين والسكر.
وفي إطار استمرار الخدمات التموينية، يتعهد المستشار بأن الحكومة ستواصل تقديم الدعم الشهري للمواطنين، وأن أي معلومات تشير إلى إلغاء زيت التموين غير صحيحة، ويطمئن المستشار المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني بأنهم سيستمرون في الحصول على حصصهم الشهرية من زيت التموين كالمعتاد، دون أي تغيير في هذا الصدد.
توضيح حول إلغاء زيت التموين
نفى الدكتور عمرو عبد المنعم مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول إلغاء زيت التموين والسك، كما أكد أنه لا أساس لهذه الشائعات، وأن صرف السلع التموينية والإمدادات سيتم بشكل كامل ومنتظم خلال الشهر الحالي.
وأوضح مدكور أن هناك 23 مليون بطاقة تموين تستحق الحصول على الإمدادات الشهرية، وذلك للمواطنين المسجلين للحصول على الدعم التمويني، كما أشار إلى أن كل مواطن يحصل على حصة تموينية محددة بحسب عدد أفراد أسرته.
حصص الفرد في بطاقة التموين
- زجاجة واحدة من زيت الطهي بسعة 800 مل حتى 4 زجاجات بحد أقصى.
- كيس واحد من السكر بوزن كيلوجرام للفرد الواحد، وبحد أقصى 6 أكياس للأسرة (في حال تخطي عدد أفراد الأسرة 6).
- الأرز والمكرونة، حيث يتم تحديد الكمية بحسب عدد أفراد الأسرة، مع إمكانية زيادة الكمية للأسر ذات العدد الأكبر من الأفراد.
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