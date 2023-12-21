شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الاعلان عن شروط جديدة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك والرسوم بجواب ذوي الهمم في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أبشر توضح شروط واجراءات اصدار كرت العائلة الكترونياً عبر المنصة 1445 تعتبر سيارات المعاقين من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها حاليًا، خاصة السيارات المعفاة من الجمارك. حيث قامت وزارة التضامن بتوفير امتيازات لذوي الإعاقة للحصول على سيارة. شروط جديدة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك سنتعرف هنا على شروط الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة: شروط الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة: أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

سعة السيارة يجب أن لا تزيد عن 1600 سي سي.

لا يمكن للشخص بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ إعفاء الجمارك.

الخضوع للكشف الطبي لتحديد قدرة الشخص على قيادة السيارة.

تسجيل السيارة باسم صاحب السيارة.

توافر تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية يحدد الوضع المالي للشخص المعاق.

توافر تقرير من المجلس الأعلى يحدد نسبة الإعاقة ونوع التجهيزات المطلوبة. خطوات الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة: تقديم الأوراق اللازمة مثل الرقم القومي، التليفون، العنوان، الوظيفة، والحالة الاجتماعية.

تحديد نوع الإعاقة بين حركية، سمعية، بصرية، نفسية، أو أمراض قلب ودم.

اختيار مكان الكشف الطبي وتحديد التاريخ.

الانتقال للكشف الطبي لتحديد الحالة والاجتياز.

اختيار مكان الجمارك للحصول على سيارة المعاقين. تأتي هذه الخطوات في إطار دعم جهود الدولة لتوفير وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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