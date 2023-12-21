تراند اليوم : خلال الأيام الماضية … تراجع قياسي جديد للجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء

صحيفة الخليج 365: يشهد الجنيه المصري حالة من التراجع الشديد في سعره أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء بمصر، وهو السعر الغير رسمي خارج البنوك العاملة.

ووفقًا لـ "العربية"، سجلت العملة الخضراء، خلال الأيام الماضية في السوق الغير رسمية نحو 51 جنيه.

وذكرت التقارير أن العملة المصرية هبطت إلى مستوى قياسي جديد خارج السوق الرسمية، مشيرة إلى أن العقود الآجلة NDFs تراجعت إلى 50.5 للدولار.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، أن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن مصر تسعى إلى حل أزمة سعر الدولار، من خلال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، زياد داود، أن مصر قد تستطيع أن تخفض قيمة العملة بنسبة 36%، وذلك في حالة حصولها على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي، ومن المحتمل أن تحصل من دول منطقة الخليج.