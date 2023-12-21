شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع .. المملكة رئيسًا للجنة الدولية للأعاصير المدارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخبت المملكة العربية السعودية بالإجماع، رئيسًا للجنة المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ المعنية بالأعاصير المدارية في بحر العرب وخليج البنغال.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن بن سالم غلام، عن شكره للدول الأعضاء في اللجنة المشتركة، بمناسبة اختياره بالإجماع رئيسًا للجنة وتمثيل المملكة.

آثار جسيمة على البشرية

وأكد د. غلام أن هذا الاختيار جاء من قبل الدول الأعضاء في المنظمة واللجنة، لدورها الرائد وجهودها على المستويين الإقليمي والدولي في أولويات القضايا المتعلقة بالكوارث وما تخلفه من آثار جسيمة على البشرية، خاصة مع ازدياد أعداد الأعاصير المدارية في المنطقة والعالم، ما يتطلب من جميع الدول دورًا أكثر وضوحا في مجابهتها، عبر تطوير أنظمة الرصد والمراقبة والتنبؤ بالأعاصير المدارية وتعزيز التأهب للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

بالإضافة إلى دعم أدوات صنع القرار لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغيرات المناخ، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث.