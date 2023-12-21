شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. وزير الدفاع يزور الفرقاطة "شوفالييه بول" ويشهد تمرين "الرافال" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس، الفرقاطة الفرنسية "شوفالييه بول" في البحر الأبيض المتوسط جنوب فرنسا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو، بعد ذلك أجريت مراسم استقبال رسمية، جرى خلالها استعراض حرس الشرف، وعُزف السلام الوطني للبلدين.

تمرين الدفاع الجوي

وشهد وزير الدفاع تمرين الدفاع الجوي بمشاركة عدد من طائرات الرافال، وقُدم في أثناء التمرين لسموه شرح تضمن قدراتها الدفاعية وإمكانياتها، وما تحتويه من تقنيات وتجهيزات متطورة ومتقدمة، ثم توجه إلى برج القيادة في الفرقاطة، ودوّن كلمة في سجل زوار الفرقاطة.

بعدها اطلع من مركز عمليات الفرقاطة، على كيفية إدارة المناورات البحرية والتواصل مع الوحدات الجوية والسطحية وتحت السطحية.

رافق سمو وزير الدفاع خلال الزيارة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.

وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن ناصر بن إبراهيم المطوع.