شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف تفاصيل جريمة مقززة سببت مقتل زوجة على يد زوجها والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف المحامي الكويتي الدكتور جراح القحيصان عن جريمة قتل بشعة هزت الكويت، حيث أقدم رجل على قتل زوجته الحامل بوحشية باستخدام الساطور والسكين، قاطعًا جثتها إلى أشلاء. القحيصان أكد أن الضحية كانت في شهرها السادس من الحمل، مما يزيد من بشاعة الجريمة.

سببت مقتل زوجة على يد زوجها

محامي الضحية أفاد في فيديو متداول عبر منصة “إكس” أن الجاني قام بإخفاء أجزاء الجثة في أكياس الزبالة، ورميها في صناديق القمامة المنتشرة في مناطق مختلفة. تم اكتشاف الجريمة عبر تحليل المكالمات المتكررة بين الزوجين وتتبع حركة أبراجهم خلال 24 ساعة.

بعد التحقيق مع الزوج، اعترف بجريمته وتم تقديمه للمحاكمة في نفس اليوم. في البداية، أنكر الزوج الجريمة ووجود الجنين، ولكن تم الكشف عن أنه كان يرافق زوجته إلى المستشفيات لعلاج الجنين في بداية الحمل.

الزوج هو موظف في إحدى وزارات الكويت ويحمل وظيفة مرموقة، وكان يُعتبر متزوجًا للمجتمع الكويتي، مما يزيد من صدمة الحادث. تلك الجريمة البشعة أثارت صدمة واستنكارًا كبيرًا في الكويت، وتُجري الجهود لضمان أن يُنال الجاني عقابه العادل وفقًا للقانون.”