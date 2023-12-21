تراند اليوم : شاهد.. بائع مصري يستعرض "الفسيخ".. ويعلق : "استوى وطلب الأكيلة"

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبائع مصري يستعرض الفسيخ.

وأظهر الفيديو البائع وهو يقوم بفتح برميل مخزن بداخله الفسيخ، وقام بفتح سمكة، وعلق قائلا: " الفسيخ استوى وطلب الأكيلة".

وأثار المقطع حالة من الجدل، وعلق مغرد قائلا: كيف مايتسممون وهم يأكلون شيء معفن ومخزن؟". وأضاف مغرد: " ما يتعفن لكن طريقة غريبة في الطبخ والتخزين".

الجدير بالذكر ، الفسيخ هو أحد الأكلات المصرية الموسمية، ويتكون الفسيخ من سمك مخمر أو مجفف مملح يعد من سمك البوري، ويتناوله المصريون في يوم شم النسيم "أعياد الربيع".