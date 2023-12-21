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تراند اليوم : شاهد.. بائع مصري يستعرض "الفسيخ".. ويعلق : "استوى وطلب الأكيلة"

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبائع مصري يستعرض الفسيخ.

وأظهر الفيديو البائع وهو يقوم بفتح برميل مخزن بداخله الفسيخ، وقام بفتح سمكة، وعلق قائلا: " الفسيخ استوى وطلب الأكيلة".

وأثار المقطع حالة من الجدل، وعلق مغرد قائلا: كيف مايتسممون وهم يأكلون شيء معفن ومخزن؟". وأضاف مغرد: " ما يتعفن لكن طريقة غريبة في الطبخ والتخزين".

الجدير بالذكر ، الفسيخ هو أحد الأكلات المصرية الموسمية، ويتكون الفسيخ من سمك مخمر أو مجفف مملح يعد من سمك البوري، ويتناوله المصريون في يوم شم النسيم "أعياد الربيع".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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