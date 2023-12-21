تراند اليوم : شاهد.. تفاصيل لقاء وزير الدفاع والرئيس الفرنسي

صحيفة الخليج 365 - واس: بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، فيما حمل فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.