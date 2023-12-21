شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء، للرئيس الفرنسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

فيما حمّل الرئيس الفرنسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

قائمة الحضور

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الفرنسي وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ورئيس هيئة الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية الفريق فابيان موندون، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية في مجموعة العشرين ومجموعة السبع إيمانويل بون.

ومستشار الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح في رئاسة الجمهورية لوك شاتيل، ومستشارة شمال إفريقيا لشؤون الشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية آن كلير لوجوندر.