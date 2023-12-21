شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023.

وسلم سموه سيف الملك لفئتي الحر والشاهين (فرخ وقرناس) لفهد بن محمد البرغش، وسيف الملك لفئات جير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير (فرخ وقرناس) لأمين بن عبد الله الملاح.

كما كرم سموه الفائزين في الأشواط النهائية لمسابقات المهرجان، الذين حملوا لقب (كأس الملك عبد العزيز) في مختلف الفئات.

موسوعة غينيس للمرة الثالثة

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، قد دخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية للمرة الثالثة في تاريخه، من حيث الصقور المشاركة، إذ شارك فيه 2654 صقرًا، وتنافس فيه الصقارون المحليون والدوليون على جوائز مسابقتي المهرجان (الملواح والمزاين) التي تجاوزت 33.6 مليون ريال.

وينظم نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، كأس العلا للصقور، وتقرر انطلاق أشواط الكأس في 28 ديسمبر الحاليّ لمدة 9 أيام، بجوائز تقدر بـ60 مليون ريال، كأكبر جوائز في العالم تقدم في سباقات الصقور.