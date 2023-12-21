شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. "الملك سلمان للإغاثة" يدعم مخيم الزعتري بالبيوت المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم مخيم الزعتري بالبيوت المتنقلة (كرفانات)، لتأمين المأوى للاجئين السوريين في الأردن بقيمة إجمالية تبلغ مليون و398 ألف دولار أمريكي.

ومثّل الجانبين في التوقيع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، والأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي د. حسين بن محمد الشبلي.

توفير المسكن الملائم

وتهدف الاتفاقية إلى توفير المسكن الملائم للأسر الأشد ضعفًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، من خلال تأمين 500 بيت متنقل (كرفان) بشكل عاجل لصالح 500 أسرة سورية، لاحتواء الزيادة العددية المتمثلة بالوافدين الجدد على المخيم والمتزوجين حديثًا من سكان المخيم.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم اللاجئين السوريين، وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف مواقع اللجوء.