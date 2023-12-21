شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب عليك تناول مكمل زيت السمك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تذكر أن الكبسولة ذات اللون الأصفر الذهبي برائحة مريبة كانت جزءاً لا يتجزأ من طفولتنا؟ حسناً، لم يكن هذا سوى مكمل زيت سمك. زيت السمك ضروري لدماغ حاد وجسم سليم.

كما أنه مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية. يحتاج جسمنا إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية لأداء الوظائف الحيوية، مثل نمو الخلايا ونشاط العضلات. لذلك حتى منظمة الصحة العالمية توصي بزيت السمك كمكمل غذائي أساسي للحفاظ على صحة الجسم.

فيما يلي نستعرض لكم أهم فوائد زيت السمك:

جيد لصحة القلب

زيت السمك غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية. أوميغا 3 رائعة لصحة قلبك. فهي تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب ، فقم بتضمين زيت السمك في نظامك الغذائي لتنظيمها والحفاظ على صحة القلب. يمكن أن يساعد زيت السمك أيضاً في منع السكتة القلبية المفاجئة وانسداد القلب.

يساعد على منع السرطان

تضمن أحماض أوميغا 3 الدهنية في زيت السمك حسن سير الخلايا وتمنعها من التحول إلى أورام سرطانية. تعمل المعادن والفيتامينات الموجودة في زيت السمك على الحد من نمو الخلايا غير المرغوب فيها وتساعد على الوقاية من السرطان.

يحسن البشرة والشعر

الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام يتمتعون ببشرة جميلة وشعر صحي بسبب محتوى الأسماك الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية. تعمل أحماض أوميجا 3 على زيادة إنتاج الكولاجين في أجسامنا وتمنع شيخوخة الجلد المبكرة والخطوط الدقيقة والتجاعيد وما إلى ذلك ، كما أنها تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية للبشرة وتحافظ على ترطيب بشرتنا.

يتحكم في الكوليسترول

يشتهر زيت السمك بخصائصه المضادة للالتهابات. تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك على منع التهاب الخلايا الدهنية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لزيت السمك أن يمنع مرض السكري من النوع الثاني عن طريق التسبب في مقاومة الأنسولين في الجسم.

يساعد على تحسين المزاج

يفرز دماغنا مادة السيروتونين الكيميائية التي تتحكم في مزاجنا وإدراكنا. يساعد زيت السمك في الحفاظ على إفراز مادة السيروتونين في الدماغ ، مما يؤدي إلى مزاج جيد وسعادة عامة. تناول زيت السمك بانتظام لتبقى سعيدًا وتحسن صحة دماغك.

عظام قوية وصحية

تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في زيت السمك على تحسين كثافة العظام ومنع ضعف العظام. تحافظ الأحماض الدهنية أيضًا على المعادن الموجودة في العظام والأنسجة المجاورة لها وتحسن صحة العظام بشكل عام

يحسن صحة العين

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك في الحفاظ على صحة أعيننا. يغذي أعيننا ويمنع التنكس البقعي. قم بتضمين زيت السمك في نظامك الغذائي للحفاظ على قوة رؤيتك طوال حياتك.