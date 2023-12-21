شكرا لمتابعة خبر عن العقيل يوضح تفاصيل الحالة الجوية للمملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس عقيل العقيل عن تفاصيل الحالة الجوية على مختلف المناطق في المملكة.

وقال العقيل “حالة جوية ممطرة على معظم مناطق المملكة من السبت المقبل، يغلب عليها الطابع الديمي”.

وأضاف العقيل بأن الأجواء الباردة تسيطر على معظم مناطق المملكة، مشيراً بأن درجات الحرارة وصلت إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشمالية.

وتوقع العقيل بأنه بدءاً من الأسبوع المقبل تعاود الرياح نشاطها على المناطق الجنوبية، مما يؤدى إلى عودة درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي خلال هذا الوقت.