للمدخنين وصفة طبيعية لتنظيف الرئة من سموم النيكوتين

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كشف الدكتور إسماعيل الطراد عن وصفة طبيعية فعالة لتنظيف الرئة والتخلص من البلغم، وذلك بهدف تنقية الدم من سموم التدخين.
وصفة طبيعية لتنظيف الرئة
تتكون الوصفة من مزيج من المكونات الطبيعية المتوفرة، حيث يتم قطع بصلة حمراء وزنجبيل وثوم إلى قطع ناعمة، بالإضافة إلى قطعة ليمون مع قشرها وحبات قرنفل.
يتم وضع المكونات في قدر أو طنجرة صغيرة ويتم طهيها في لتر من الماء لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك، يترك المزيج يبرد ويُستخرج الماء الناتج ويوضع في قارورة بالثلاجة. يُشرب نصف كأس من هذا المزيج مرتين يوميًا، مرة صباحًا ومرة مساءًا. يُعتبر استهلاك هذه الوصفة فعالًا في التخلص من البلغم وتحسين القدرة على التنفس، مما يمكّن الشخص من القيام بالأنشطة البدنية بدون شعور بالضيق أو الإرهاق.
من المهم على الأشخاص الراغبين في تجربة هذه الوصفة استشارة الطبيب المختص قبل تناولها، خاصةً إذا كانوا يعانون من أي حالات صحية مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى.”
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